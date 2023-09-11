Niğde Valisi Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı

Çelik, mesajında, yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Eğitim ve öğretimin meşakkatli ve emek isteyen süreç olduğunu aktaran Çelik, öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onların ruh dünyasına inerek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, bu amaç etrafında öğretmen, aile ve çevrenin buluşmasının başarının temel koşulu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, okullarımızda yeni ufuklara yönelecek, kendinizi her konuda geliştireceksiniz. Şunu unutmayınız ki insanın yaşam çizgisini, inandığı değerler belirler. Her zaman iyinin, güzelin, faydalının peşinde olun. Sizler millet, bayrak ve vatan sevgisiyle büyüyecek, ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Bu doğrultuda sizlere düşen görev, Başöğretmen Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesini yakalamak için çok çalışmaktır. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."