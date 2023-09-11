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        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı

        Niğde Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1500 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karışladı, 200 öğrenciye de okul forması hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:03
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        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, içinde defter, kalem, silgi, cetvel gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 1500 kırtasiye setini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı, ayrıca 200 öğrencinin de okul formasını temin etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ihtiyaç sahibi her ailenin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Geleceğin emanet edileceği çocukların ve ailelerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirten Özdemir, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden destek alan ihtiyaç sahibi ailelerimizin eğitim gören çocuklarının ihtiyaçlarını, her yıl olduğu gibi bu yıl da karşılıyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz öğrencilerimize kırtasiye setlerini ve okul formalarını hediye ettik." ifadelerini kullandı.

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