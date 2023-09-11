Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Giriş: 11.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tıra operasyon düzenledi.
Dedektör köpeğinin kullanıldığı aramada, tırda 58 kilo 450 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.