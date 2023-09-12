Niğde'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, milletin varlığını, değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın tarihine, milletine, devletine ve bayrağına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini söyledi.

Millet olarak en büyük sermayelerinin insan kaynağı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken onları milli ve manevi değerlerimizle donatmalıyız. Milletimizin varlığını, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmanın ilk şartının tarihine, milletine, devletine ve bayrağına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu sebeple en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasıdır."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu, Vali Çelik ile beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.