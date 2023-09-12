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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:47
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mayıs ayında altyapı çalışmalarına başlanan 2. OSB'yi ziyaret ederek, OSB Müdürü Abdullah Bay ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Konaklı beldesi ile Hüyük köyü arasında 501 hektar alanda kurulumuna başlanan 2. OSB'nin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

        Valilik koordinesinde, belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanan 2. OSB'nin altyapı ihalesinin 269 milyon 900 bin lira bedelle tamamlanarak yer teslimi yapıldığını aktaran Çelik, altyapı işinin 2024'te tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Çelik, bölgenin önemli geçiş güzergahlarına yakınlığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "2. OSB'nin kısa sürede açılacak Andaval yükleme merkezine 15, Niğde Garı'na 29, Adana-Ankara Otoyolu'na 16, Mersin Limanı'na 214, Kapadokya Havalimanı'na 111, Kayseri Havalimanı'na 100 kilometre mesafede olması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki bölgemiz, Anadolu'nun parlayan yıldızı olacaktır. İlimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca ilana çıkılmadan şimdiden yer tahsisi için firmalardan kapasitenin iki katı başvuru yapılmış durumda. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Güçlü sanayi, güçlü Türkiye' sloganıyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

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