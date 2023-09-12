Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de coşkuyla karşılandı

        Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, memleketi Niğde'ye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Organizasyonda büyükler grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Kacur, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerinde davul zurnayla karşılandı.

        Ahmet Talha Kacur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya şampiyonluğunu elde edip bu gururu yaşatabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Milli güreşçi, "Hamdolsun Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldık, bayrağımızı göndere çektirdik, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettik. Bu gurur hepimize yeter. Madalyam öncelikle tüm şehitlerimize armağan olsun. Gençlerimize armağan olsun, onlara bir nebze örnek olurum inşallah. İnşallah nice şampiyonluklar çıkarır, tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletiriz." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Talha Kacur, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri, vatandaşlar ve ailesinin yer aldığı karşılamanın ardından kent turu yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi
        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi
        Niğde'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
        Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı
        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı
        Niğde Valisi Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni eğitim yılı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni eğitim yılı mesajı