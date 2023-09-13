Niğde Belediyesi ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki ilkokullara şişme oyun grupları yerleştiren Niğde Belediyesi, öğrencilere pamuk şeker ikram ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geleceğin teminatı çocukların iyi şartlarda eğitim alabilmeleri noktasında, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Yeni başlayan öğrencilerin okula alışmalarına yardımcı olduklarını aktaran Özdemir, "Bu etkinlikler, çocuklarımızın okula uyum sürecini daha kolay atlatmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda onların sosyal becerilerini de geliştiriyor. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Belediye olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.