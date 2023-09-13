Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesi ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenliyor

        Niğde Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, uyum sürecini sorunsuz atlatabilmeleri için okul bahçelerinde renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesi ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki ilkokullara şişme oyun grupları yerleştiren Niğde Belediyesi, öğrencilere pamuk şeker ikram ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geleceğin teminatı çocukların iyi şartlarda eğitim alabilmeleri noktasında, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

        Yeni başlayan öğrencilerin okula alışmalarına yardımcı olduklarını aktaran Özdemir, "Bu etkinlikler, çocuklarımızın okula uyum sürecini daha kolay atlatmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda onların sosyal becerilerini de geliştiriyor. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Belediye olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        "Biz ne oynuyoruz?"
        "Biz ne oynuyoruz?"
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre

        Benzer Haberler

        Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de co...
        Dünya şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, Niğde'de co...
        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi
        Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. OSB altyapı çalışmalarını inceledi
        Niğde'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
        Niğde'de bir tırda 58 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı
        Niğde Belediyesinden öğrencilere kırtasiye ve okul forması yardımı
        Niğde Valisi Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten yeni eğitim yılı mesajı