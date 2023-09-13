Niğde'de Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulların genel durumları ve alınacak tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca okul çevrelerinde alınan önlemler ve trafik konularında sunum gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Kentte 5 bin 634 öğretmenle 74 bin 283 öğrencinin 389 okulda ders başı yaptığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Tek arzumuz hiçbir kazaya, olumsuzluğa meydan vermeden sağlıklı bir şekilde tüm yavrularımızın 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tamamlamasını sağlamak olacaktır. Öğrencilerimizin evden çıkıp okul servisine adım attığı andan itibaren okul içi ve okul çevresinde güvenliklerini sağlamak, bizlerin en önemli önceliğidir. Okul çevrelerinde gerekli trafik tedbirleri, güvenlik güçlerimiz tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da alınacaktır. Ayrıca, öğrencilerimize yönelik trafik eğitim parkında gerekli eğitimler düzenlenecek, okul servis araç şoförlerine ve rehber personeline yönelik olarak bilgilendirme eğitimleri de yine kolluk güçlerimiz tarafından yapılacaktır."

Konuşmanın ardından toplantı, okul aile birliği başkanlarının soru ve görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.