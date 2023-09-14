Niğde Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde etkinlik düzenleyecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesince organize edilen etkinlikte, 16 Eylül Cumartesi saat 09.00'da belediye binası önünden Suat Baykal Caddesi'ne kadar temizlik yapılacak, esnafa süpürge ve faraş hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Özdemir, "250'ye yakın kuş çeşidine ev sahipliği yapan Akkaya Barajı'nı, her köşesi bir doğa harikası olan Kayaardı, Yeşilburç, Amas ve Tepebağları'nı, doğaseverlerin ve adrenalin tutkunlarının uğrak yeri haline getirdiğimiz Gebere Barajı'nı, Mandilmos'u, her mahalleye kazandırdığımız yeni nesil çocuk parkları ve dinlenme alanlarını temiz tutmalıyız." ifadesini kullandı.