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        Niğde Belediyesi "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda bisiklet turu düzenleyecek

        Niğde Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bisiklet turu düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:33
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        Niğde Belediyesi "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda bisiklet turu düzenleyecek
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        Belediyeden yapılacak açıklamaya göre, 16 Eylül Cumartesi saat 18.00'de belediye binası önünden başlayacak bisiklet turu, Derbent kavşağını takiben Yeni Çarşı'da sona erecek. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, gösteri sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bisikleti sadece çocuklar ve gençlerin değil, yetişkinlerin de kullanması gerektiğini belirtti.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü kavşağına kadar olan bisiklet ve yürüyüş yolunu, yaklaşık 2,5 kilometre daha uzatacaklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak sporu ve sporcuyu her daim destekledik. Bucakçayır mevkisine yeni spor sahaları yaptık. Buraya bölgemizin en büyük spor tesislerini kurduk. Mahallelerimizi halı sahalarda donatıyoruz. Çünkü gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hareketli bir yaşama teşvik ediyoruz. Cumartesi günü düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Birlikte bisikletimize binip, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehir içinde ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."

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