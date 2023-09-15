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        Niğde'de bir kişi kayınbiraderini bıçakla yaraladı

        Niğde'de eniştesi tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:17
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        Niğde'de bir kişi kayınbiraderini bıçakla yaraladı
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        İddiaya göre, Eskisaray Mahallesi'nde karşılaşan İ.K. (58) ile kayınbiraderi M.K.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İ.K, kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        M.K.S, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, eniştesi gözaltına alındı.

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