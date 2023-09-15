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        Niğde'de içme suyu boruları yenilenip depolar temizleniyor

        Niğde Belediyesi, eski içme suyu borularının yenilenip depoların temizliği için çalışma yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:05
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        Niğde'de içme suyu boruları yenilenip depolar temizleniyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin 3 bölgesindeki su depolarında devam eden çalışmalarla 2 bin 300 metre isale hattı yapıldı, su depoları ile kuyular arasındaki boru hatları yenilendi. Su depolarının tadilatı ve sterilizasyonu için yürütülen çalışmalarda, kayıp kaçaklar da tespit ediliyor.

        Özbelde ve Niğde Evleri mevkilerindeki çalışmalar sona erdi, Efendibey su deposunun tadilatı ise devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanında, suyun daha temiz ve sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Vatandaşların musluklardan akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceğini aktaran Özdemir, "Bu çalışmalar, şehirdeki su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su politikası izlenmesi için önemli. Bu çalışmalarımız hem daha temiz suyun ulaştırılmasını sağlayacak hem de kaynaktan musluğa kadar geçen süreçte kayıp ve kaçak varsa bunların önüne geçecek." ifadelerini kullandı.

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