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        Eksik madalyayı tamamlamak için çalışıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - İki kez dünya şampiyonu olan ve son iki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi olan işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 2025'te Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:07
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        Eksik madalyayı tamamlamak için çalışıyor
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        ABDULLAH ÖZKUL - İki kez dünya şampiyonu olan ve son iki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi olan işitme engelli milli güreşçi Ahmet Talha Kacur, 2025'te Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor.

        Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur, ikinci kez dünya şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        İstanbul'da 2021'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan, Samsun'daki 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü, 2022'de Brezilya'daki olimpiyat oyunlarında da ikinci olan Ahmet Talha Kacur, 2025'te Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlarda ise şampiyon olmak istiyor.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcusu olan Ahmet Talha, şampiyonanın ardından dinlenmek için geldiği memleketi Niğde'de AA muhabirine, ikinci kez dünya şampiyonu olmaktan duyduğu gururu anlattı.

        Şampiyonalar için çok emek verdiklerini belirten Ahmet Talha, "Ağır antrenmanlar yapıyoruz, ailemizden ayrı kalıyoruz, çok cefa çekiyoruz, bunu şampiyonlukla taçlandırmak her şeye değiyor. Çok şükür, bütün yorgunluğumuzu geride bırakıyoruz." dedi.

        - Hedef Tokyo

        Bir sporcunun en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğuna dikkati çeken Ahmet Talha Kacur, şunları kaydetti:

        "Benim iki olimpiyat madalyam var. Bir olimpiyat üçüncülüğüm, bir de olimpiyat ikinciliğim. Eksik olan olimpiyat altını. İnşallah 2025'te Tokyo'da olimpiyatlarımız var, orada altın madalyayı alıp kariyerimi taçlandırmak istiyorum. Spor yapan kardeşlerim, özellikle engelli olanlar kendilerine bir hedef koysun. Bu hedef doğrultusunda azimli bir şekilde çalışsınlar. Engelliyim rolüne hiç girmesinler. Normal bir insan gibi devam etsinler. Çünkü sporla her şeyi başarabiliriz. Spor bir yaşam biçimidir bizim için."

        İki haftalık dinlenmenin ardından antrenmanlara başlayacağını ifade eden Ahmet Talha, özellikle kamp dönemlerinin çok ağır geçtiğini, günde 2 antrenman yaptıklarını, haftanın 5 günü çalıştıklarını belirtti.

        - "Ahmet zaten çok istikrarlı, istekli ve karakterli bir çocuk"

        Kacur'un antrenörü Yılmaz Kurt da Ahmet'le 2007'de güreşçi babası İlhan Kacur sayesinde tanıştıklarını bildirdi.

        Ahmet'i güreşe başlattıklarını aktaran Kurt, şöyle konuştu:

        "Ahmet'teki ışığı görüyorduk, karar verdik, çalışmaya başladık. Ahmet zaten çok istikrarlı, istekli ve karakterli bir çocuk. Zaten sporcunun şampiyonluğunu taçlandıran karakteridir. Ahmet, spor ahlakı ve ailesinin verdiği bir ahlakla bambaşka bir evlat. Ahmet şampiyon oldukça bizler onur ve gurur duyuyoruz."

        Kurt, Ahmet Talha'nın olimpiyat altın madalyasının eksik olduğunu hatırlatarak, "Azmedeceğiz, çalışacağız. Eksiklerimize bakacağız, onları tamamlayacağız, inşallah bu işi tamamlayacağız, şampiyon olarak geleceğiz." diye konuştu.

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