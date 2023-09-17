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        Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

        Niğde'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:53
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        Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
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        Niğde'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlhanlı Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın çıkan dairede yaşadığı belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kişi dumandan etkilenerek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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