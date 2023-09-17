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        Niğde'de Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı

        Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde şehir merkezinde "Farkındalık Yürüyüşü" ve "Çöp Toplama" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:53
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        Niğde'de Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı
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        Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde şehir merkezinde "Farkındalık Yürüyüşü" ve "Çöp Toplama" etkinliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye önünde toplanan vatandaşlar, Bankalar Caddesi güzergahından Suat Baykal Caddesi'ne yürüdü, temizlik yaptı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu sırada esnafa faraş ve süpürge hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, belediyenin en büyük yatırımlarını çevreye yaptığını belirtti.

        Her yıl 250 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Akkaya Barajı'na İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni geçen ocak ayında faaliyete aldıklarını ve tesisinin elektrik ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılandığı aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, günün 17 saati mesai yaparak, bulvar, cadde ve sokakları temizliyor. Çevre kirliliğiyle mücadeleye bireysel ve toplumsal olarak da katılım sağlanması gerekiyor. Temizliğin birinci kuralı, kirletmemek. Sadece çevreyi değil doğayı da temiz tutup koruyarak gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba gösteriyoruz."

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