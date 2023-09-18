Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı

Niğde Valiliği İle Niğde Belediyesi arasında Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi'nin yapımı için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, Yeşilburç Caddesi'nden köyün girişine kadar olan 2 bin 200 metrelik güzergahı kapsayan projeyi imzaladı.

Proje kapsamında, 1600 metresi belediye ve 600 metresi ise İl Özel İdaresi tarafından yapılacak projede, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil bant uygulaması, spor aletleri, bisiklet parkları ve dinlenme bankları yapılacak, yolun aydınlatması güneş enerjisiyle sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, insan sağlığında birçok rahatsızlığın tek düze yaşam ve hareketsizliğe bağlı olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.

İnsanların rahatsızlıklardan dolayı fizik tedavi hastanelerine başvurduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Oysa hayatımızı hareketlendirirsek birçok rahatsızlığı bertaraf etmiş oluruz. Bunu yürüyüş yaparak, bisiklet kullanarak ve daha birçok spor dalında yapacağımız etkinliklerle gerçekleştirebiliriz. Niğde Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz 2 bin 200 metrelik yeni bir yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru projesi hazırladı. İlimiz açısından son derece mutluluk verici bir gelişme. Belediye Başkanımızla projenin hayata geçmesi için imzalarımızı attık. İlimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin uygulanmasında emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum."