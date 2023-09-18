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        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi

        Niğde'de öğrenciler, "Sokaklar, zeka oyunları parkuru ve macera maratonuna dönüşüyor projesi" kapsamında parka kurulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:13
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        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
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        Niğde'de öğrenciler, "Sokaklar, zeka oyunları parkuru ve macera maratonuna dönüşüyor projesi" kapsamında parka kurulan oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Kızılelma Parkı'nda kurulan oyun alanında, öğrenciler, kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku, parkur ve uzak doğu oyunlarını deneyimledi.

        Vali Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, alanı gezdi, çocuklarla oyun oynadı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek'ten bilgi aldı.

        Vali Çelik, öğrencilerin sokak oyunlarıyla buluşması için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Çocuklara sadece akademik değil aynı zamanda sosyal hayatta da başarılı olabilecekleri imkanlar sunulması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda da çocuklarımızı hem doğayla bütünleştireceğiz hem de onlara sokaklarda oynamaları konusunda imkan sağlayacağız. Bildiğiniz gibi günümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi çocukların dijital bağımlılığı. Bu projenin de bu anlamda ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız sabahtan akşama kadar telefonun tabletin başında değil aynı zamanda parklarda oynasınlar, doğayla bütünleşsinler. O anlamda güzel bir aktivite oldu."

        Çelik, gelecek sene Aladağlar'daki Emli Vadisi'nde kamp yaparak, öğrencilerin izcilik eğitimi alabilecekleri, doğayla hemhal olabilecekleri, dijital dünyadan uzaklaşabilecekleri bir ortam hazırlamak istediklerine işaret etti.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da etkinliğin çocukların sosyalleşmesi, doğayla iç içe olması, özellikle de birbirleriyle etkileşimini sağlayan güzel bir organizasyon olduğunu anlatarak, "Bu oyunları bir kültür olarak yeniden yaşatmamız gerekiyor. Çocuklarımızın tamamen bilgisayarın, internetin başında vakit harcamalarındansa, böyle arkadaşlarıyla sosyalleşebilecekleri, iletişim halinde, doğayla iç içe olabilecekleri, onların el, motor becerilerini, zekalarını geliştirebilecekleri bu tür oyunları yaygınlaştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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