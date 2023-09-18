Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Eylül arasında gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 21 zanlıyı yakaladı. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.