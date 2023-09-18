Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı

        Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Eylül arasında gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 21 zanlıyı yakaladı. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 173 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
        Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi
        Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi
        Niğde'de Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı
        Niğde'de Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapıldı
        Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
        Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı