Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hasan İpek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İpek, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin şehitlik makamından sonra gelen onurlu bir unvan olduğunu belirtti.

Gazilerin, şehitlerle birlikte bu vatanı yurt edinmede, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs gerdiğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Biz bugün 'gazi' unvanını taşıyorsak yarın şehit olmaya hazırız. Her Türk, bu onurlara kavuşmak için ulusu, yurdu, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmaktan asla kaçınmaz. Tarih boyunca atalarımız, her dönem düşmanla mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmıştır."