Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı

        Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hasan İpek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İpek, törende yaptığı konuşmada, gaziliğin şehitlik makamından sonra gelen onurlu bir unvan olduğunu belirtti.

        Gazilerin, şehitlerle birlikte bu vatanı yurt edinmede, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs gerdiğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

        "Biz bugün 'gazi' unvanını taşıyorsak yarın şehit olmaya hazırız. Her Türk, bu onurlara kavuşmak için ulusu, yurdu, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmaktan asla kaçınmaz. Tarih boyunca atalarımız, her dönem düşmanla mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Niğde'de koç katımı töreni düzenlendi
        Niğde'de koç katımı töreni düzenlendi
        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
        Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi
        Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi