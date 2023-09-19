Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanma suçunu işleyenlere yönelik çalışma yaptı.

        14 ekip ve 59 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu arama köpekleriyle yapılan aramalarda, 50,18 gram eroin, 3 kök Hint keneviri, 2,13 gram metamfetamin, 0,76 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı
        Niğde'de Gaziler Günü törenle kutlandı
        Niğde'de koç katımı töreni düzenlendi
        Niğde'de koç katımı töreni düzenlendi
        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Niğde'de 21 hırsızlık zanlısı yakalandı
        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de öğrenciler, parka kurulan oyun alanlarında eğlendi
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de Yeşilburç Bisiklet Yolu Projesi protokolü imzalandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
        Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı