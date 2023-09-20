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        Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

        Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:05
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        Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı
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        Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur-an'ı Kerim ve dua okundu.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, Ahilik geleneğinin cömertlik ve mertliğe dayanmanın yanı sıra insanların birbirini kardeş görmelerini temel aldığını söyledi.

        Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli dallarda kendisini yetiştirmesine imkan tanıyan Ahilik teşkilatının kurulduğu dönemde, Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağladığını belirten Çelik, "Aynı zamanda Türkmenlerin vasıflı bir meslek sahibi ve üretici hale gelmesini sağlamıştır. Ahilik kültürü toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplayan ticaret ile ahlakı buluşturan bir yaşam tarzıdır." ifadelerini kullandı.

        Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de Ahi Evran Veli'nin akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurduğu Ahilik teşkilatıyla esnafı örgütleyerek Anadolu'da ticaretin ve sanatın kurumsallaşmasını sağladığını anlattı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta ahlaki değerlerle inşa edilen Ahilik geleneğinin, bugün için rehber, gelecek için ise çok önemli bir yol gösterici olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" Gürbüz Apaydın'a kaftan giydirildi, "Yılın Kalfası" Yağmur Hocaoğulları ve "Yılın Çırağı" Emirhan Salcan'a plaket verildi.

        Tören sonunda Niğde Belediyesi mehteran takımı konser verdi, katılımcılara pilav ve tatlı ikram edildi.

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