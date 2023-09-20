Niğde'de "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri" düzenlendi Niğde Belediyesince şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı etkinlikleri kapsamında anma konseri gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesince şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı etkinlikleri kapsamında anma konseri gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen konserde, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne aldı.

Arzen, orkestra eşliğinde Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Kaldırımlar", "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerini ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserini "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla sonlandıran Arzen, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Arzen ve orkestrasına teşekkür ederek çiçek hediye etti.