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        Niğde'de "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri" düzenlendi

        Niğde Belediyesince şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı etkinlikleri kapsamında anma konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:56
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        Niğde'de "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri" düzenlendi
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        Niğde Belediyesince şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı etkinlikleri kapsamında anma konseri gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen konserde, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne aldı.

        Arzen, orkestra eşliğinde Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Kaldırımlar", "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerini ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserini "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla sonlandıran Arzen, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Arzen ve orkestrasına teşekkür ederek çiçek hediye etti.

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