Niğde'de 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
Niğde'de bir tırda 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde'de bir tırda 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde ve Osmniye Emniyet Müdürlükleri koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araba lastiği taşıyan bir tıra operasyon düzenledi.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.