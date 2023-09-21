Niğde'de 12 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi Niğde'de düzenlenen üç operasyonda, 12 milyon 800 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen üç operasyonda, 12 milyon 800 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik üç ayrı operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında durdurulan tır, kamyon ve minibüste yapılan aramada, 12 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.