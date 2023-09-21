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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan hükümlü 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:29
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan hükümlü 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu için hapse çarptırılan Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon yaptı.

        Hakkındaki hüküm kesinleşen bu kişi ekiplerce ilçede yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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