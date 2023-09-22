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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:22
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        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu, baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

        E.A'nın (35) kullandığı 51ACK 726 plakalı otomobil, Tırhan-Yeşilgölcük kara yolunda aynı istikamette seyreden M.D. (31) idaresindeki 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, H.A. (74) yaşamını yitirdi, oğlu E.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        E.A. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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