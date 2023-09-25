Niğde Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi sahne alacak

Niğde Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi, 28 Eylül Perşembe günü sahneye çıkacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde perşembe günü saat 19.00'da sahne alacak ekip, 6 skeç oynayacak.

Günlük hayatta yaşanan komik olaylar ve bu olayların kahramanları olan komik karakterleri anlatacak tiyatro ücretsiz izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tiyatronun toplumun tüm kesimleri için önemli olduğunu ancak okul çağındaki çocukların yaşamlarındaki öneminin çok daha fazla olduğunu belirtti.

Belediye olarak sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini aktaran Özdemir, "Niğde'mizi bir kültür ve sanat şehri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Belediye bünyesinde kurduğumuz tiyatro ekibinde, çocuklarımıza da önemli bir yer ayırdık. Çocuk tiyatrosu ekibimiz, sahneledikleri oyunlarıyla profesyonel tiyatrocuları aratmıyor." ifadelerini kullandı.