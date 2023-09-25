Niğde'de Gastronomi Festivali 6 Ekim'de başlıyor

Niğde Belediyesi, 6-8 Ekim'de Gastronomi Festivali düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yeme-içme kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek festivalde, ünlü şefler, kurulacak yemek atölyelerinde "tadım etkinlikleri" yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin mutfak kültürünü de yakından tanımak istediklerini belirtti.

Gastronominin, turizmin geleceği açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Özdemir, "Her yıl birden çok festival yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, yöresel yemeklerin tanıtımı ve gastronomi alanında yapılan çalışmaların paylaşılacağı festivale davet ediyoruz. Hep birlikte Niğde'mizi ve tüm güzelliklerini tanıtmak için festivalde buluşalım." ifadelerini kullandı.