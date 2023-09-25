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        Niğde'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:05
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        Niğde'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        U.T. idaresindeki 51 T 0193 plakalı taksi, Adana Caddesi Niğde Garı önünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 AAN 496 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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