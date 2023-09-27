Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca devletin değil özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde yürütülen bir mücadele olduğunu, Niğde'nin de bu konuda yaptığı mücadele ve çalışmalarla ön plana çıkacağını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bu yıl önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda, 178 kilo 328 gram esrar, 290 gram eroin, 5 gram kokain, 7 kilo 192 gram sentetik uyuşturucu, 1184 uyuşturucu nitelikli hap, 1599 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 631 şüpheliden 105'i tutuklandı. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecek."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.