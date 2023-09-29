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        Niğde'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"yle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:21
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        Niğde'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Niğde'de öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"yle eğlenceli vakit geçirdi.

        Niğde Atatürk Kent Ormanı'ndaki etkinlikte, 19 okuldan 270 öğrenci, 44 öğretmen ve idareci katıldı.

        Takımlar halinde oyunlar oynayan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel oyunları, gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Çocukların teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırılmasında bu tür oyunların çok önemli olduğunu belirten Yaşar, "Çocukları teknolojik bağımlılıktan kurtarmak, yardımlaşma bilincini kazandırmak, birbirleriyle güzel arkadaşlıklar kurmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği yaptık. Geleneksel oyunlarımız fiziksel aktivenin yanında, çocukların fiziki gelişmelerini sağlarken, aynı zamanda onları oynarken düşündürmeye sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

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