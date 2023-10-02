Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de üniversite öğrencileri ve ailelerine çorba ikramı yapıldı

        Niğde Belediyesince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kazanan ve yurtlara kayıtlarını yaptırmaya gelen öğrenci ve ailelerine çorba ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de üniversite öğrencileri ve ailelerine çorba ikramı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kazanan ve yurtlara kayıtlarını yaptırmaya gelen öğrenci ve ailelerine çorba ikram edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, merkez yerleşkedeki yurtlara kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine, çorba ikramında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversitenin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

        Üniversitenin bu yıl 30 bine yakın öğrenci sayısına ulaştığını aktaran Özdemir, "Üniversitemiz, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Belediye olarak üniversitenin ve öğrencilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Üniversite öğrenimleri için Niğde'ye ilk kez gelen öğrencilere aile sıcaklığında bir ortam oluşturmak için onları karşılıyor ve çorba ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Vincin sepeti kırılınca havada asılı kaldılar!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"

        Benzer Haberler

        Dedesi ve babasının izinden giden gar müdürü, 33 yıldır yolculara hizmet ve...
        Dedesi ve babasının izinden giden gar müdürü, 33 yıldır yolculara hizmet ve...
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Niğde'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Niğde'de 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
        Niğde'de 308 bin 616 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı
        Niğde'de 675 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 675 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde protokolü ile işitme engelliler dostluk maçı oynadı
        Niğde protokolü ile işitme engelliler dostluk maçı oynadı