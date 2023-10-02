Niğde Valisi Cahit Çelik, selin etkilediği bölgeleri inceledi

Niğde Valisi Cahit Çelik, selin meydana geldiği belde ve köylerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, dün etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selin etkilediği Karaatlı beldesi ile Hacıbeyli ve Yarhisar köylerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, vatandaşların taleplerini dinledi, hasar tespit çalışmalarının hızlıca tamamlanması talimatını verdi.