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        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı

        Niğde'de faili meçhul 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:13
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        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de faili meçhul 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-30 Eylül tarihlerinde, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ​​​​​​​mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 132 suçla ilgili 343 zanlıyı yakaladı.

        Zanlılardan 24'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Öte yandan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 14'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 29'u hakkında adli işlem başlatıldı.

        Umuma açık 113 iş yerleri de denetlendi.

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