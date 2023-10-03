Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Ankara'daki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı

        Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabında provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Niğde'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'daki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan şüpheli serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabında provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Niğde'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında provokatif paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Niğde'de yakalanan gazeteci F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.D, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı

        Benzer Haberler

        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı
        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı
        Niğde Valisi Cahit Çelik, selin etkilediği bölgeleri inceledi
        Niğde Valisi Cahit Çelik, selin etkilediği bölgeleri inceledi
        Niğde'de üniversite öğrencileri ve ailelerine çorba ikramı yapıldı
        Niğde'de üniversite öğrencileri ve ailelerine çorba ikramı yapıldı
        Dedesi ve babasının izinden giden gar müdürü, 33 yıldır yolculara hizmet ve...
        Dedesi ve babasının izinden giden gar müdürü, 33 yıldır yolculara hizmet ve...
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Niğde'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı