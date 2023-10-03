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        Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı

        Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitim verildi ve tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:08
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        Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı
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        Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitim verildi ve tatbikat yapıldı.

        Kurum binasındaki tatbikatta senaryo gereği, polis ve itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulunuldu.

        Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü, binada mahsur kalan kalan bir kişiyi kurtardı.

        Daha sonra bir yangına nasıl müdahale edileceği anlatıldı, binanın bahçesinde yakılan ateş söndürüldü, yangın tüpü kullanımı gösterildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, habersiz gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla sona erdiğini ve kurumların bu tür afetlere her an hazır olduğunu söyledi.

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