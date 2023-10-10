Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayan yükümlülere belge verildi

Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 9 yükümlü belge aldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları 64. Şube Şefliği arasında mesleki eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim gören 10 yükümlüye, kazıcı yükleyici kursu açıldı.

Toplam 60 saatlik teorik ve uygulamalı kursun ardından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarı sağlayan 9 yükümlüye, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Koruma Kurulu Toplantısı'nda belgeleri verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, törende yaptığı konuşmada, suç işleyen veya bir şekilde suça karışanların hükümlülüklerinden dolayı toplum tarafından dışlandığını, meslek tecrübesi olmadıkları için de kolay iş bulamadıklarını belirtti.

Yükümlülerin paydaş kurumların desteğiyle mesleki bilgi ve beceri kazandığına işaret eden Süren, "En önemlisi de projeyi başarıyla bitiren yükümlülerimiz, alacakları sertifikayla kamu ve özel sektör kadrolarında eski hükümlü olarak Türkiye'nin her yerinde iş bulma imkanı yakalayacaklardır. Bu anlamda projenin hayata geçirilmesine vesile olan ve projenin tamamlanmasına imkan sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.