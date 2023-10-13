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        Filistin'de hayatını kaybedenler için Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        Niğde'de, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:00
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        Filistin'de hayatını kaybedenler için Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Niğde'de, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Dışarı Camii bahçesinde, cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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