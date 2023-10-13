Filistin'de hayatını kaybedenler için Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Niğde'de, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Giriş: 13.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:00
Niğde'de, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Dışarı Camii bahçesinde, cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.