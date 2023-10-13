Niğde'de "Tarımın Geleceği Çalıştayı" düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde düzenlenen "Tarımın Geleceği Çalıştayı" başladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında, tarımın dünya nüfusundaki artışla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Tarımın öneminin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda daha da iyi anlaşıldığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bu krizleri sorunsuz geride bıraktığını ifade etti.

Çelik, Niğde'nin patates, kuru fasulye, çavdar üretiminde birinci, elma ve beyaz lahanada ikinci sırada yer aldığını belirterek şöyle dedi:

"Bunun yanında salçalık domates, nektarin ve kiraz üretiminde de ilk 10 il içinde yer almaktadır. Niğde'nin toplam tarımsal üretim değeri son 5 yılda yüzde 100 artarak 7,6 milyar liraya yükselmiştir. Kişi başı tarımsal üretim değerimiz ise 21 bin 413 lira olup, Türkiye'de 4. sırada yer almaktayız. Sektör temsilcileriyle yaptığınız bu buluşma, doğrudan ve ilk ağızdan sektördeki sorunların ifade edilmesine, çözüm yolları aranmasına vesile olacaktır. İlimiz tarımına yeni bir soluk getirecek, yeni yatırım ve üretim fırsatları doğuracaktır."

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da çalıştayı "Buğday ile koyun, gerisi oyun" temasıyla düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayda tarımsal yapının güçlü ve zayıf yönlerinin analizini yapmayı hedeflediklerini belirten Yorulmaz, "Konu, değişik boyutlarıyla 6 başlık halinde gün boyu müzakere edilecek. Ortaya konulacak görüşlerin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi niyet ve samimi bir gayret ortaya konuldu. Bu çözümlere bugün değil ama 100 sene sonra ihtiyacımız olacak ve uygulanacaktır. Çalıştayın bölgeye, ülkeye ve tüm insanlığa fayda sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitelerinin, TÜBİTAK'ın "2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu"na göre tarım alanındaki çalışmalarda 208 üniversite arasında birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürüttükleri eğitim, öğretim, bilim ve araştırma, geliştirme çalışmalarının meyvelerini ulusal düzeyde elde ettikleri başarılarla toplamaya başladıklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Son iki yılda 940 dönüm araziyi üniversitemizin tarım üretimine kazandırarak bilimsel araştırmalarımızı çok daha geniş bir sahada uyguluyoruz. Böylece merkezimiz aracılığıyla bilimsel çalışmalarımızı tarımsal üretim ve teknoloji uygulamalarıyla katma değerli ürün çıktılarına dönüştürebiliyoruz. Bizleri bir araya getiren çalıştay da üniversitemizin sivil toplumla işbirliği anlayışı temelinde bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm getirme ve gelecek vizyonuna katkı sunma çalışmalarına bir örnek niteliği taşımaktadır."

Yarın sona erecek çalıştayda, "gıda temini ve güvenliği için tarımsal kuraklık tehdidi, hayvancılık ve mera, tarımda kırsal kalkınma yatırımları ve destekleri, tarımda dijital dönüşüm, tarımsal pazarlama ve sorunları, gelecekteki tarımsal riskler ve sorunlar" konularında bildiriler sunulacak.