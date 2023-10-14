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        Niğde'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Niğde'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:47
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        Niğde'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Niğde'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        STK Platformu öncülüğünde Dışarı Cami önünde toplananlar, öğle namazının ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şube Başkanı Muammer Kokulupınar, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

        Filistin'de adeta can pazarı kurulduğunu belirten Kokulupınar, "Gazze'de çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar, insanlık ölüyor. Kan üzerine yükselmiş batı medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık, neredesin? Filistin'de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.​​​​​​​" dedi.

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