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        Niğde Barosu'ndan Filistin'e destek açıklaması yapıldı

        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Niğde Barosu tarafından kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:05
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        Niğde Barosu'ndan Filistin'e destek açıklaması yapıldı
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        İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Niğde Barosu tarafından kınandı.

        Niğde Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında başlayan ve her geçen gün artarak devam eden çatışmaları büyük bir kaygıyla takip ettikleri belirtildi.

        İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda yüzlerce bebek ve çocuk olmak üzere binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gazze halkı günlerdir bombalı saldırılara maruz kalırken, en temel ihtiyaç maddesi olan sudan da mahrum bırakılmıştır. Bombalı saldırılar sonucu Gazze kentinin altyapısı büyük bir zarar gördüğü için patlayan kanalizasyonlardan cadde ve sokaklara akan lağım suları nedeniyle birçok bulaşıcı hastalığın baş göstermesi an meselesidir. Hastanelerin boşaltılması ve elektrik kesildiği için tıbbi hizmet verilememesi yaşanan trajediyi daha da artırmaktadır. İsrail Devleti'nin bir haftadan beri Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davranması uluslararası hukuku tanımadığını gözler önüne sermektedir."

        Açıklamada, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediği, bunun sonlandırılması ve uluslararası hukukun uygulanması gerektiği belirtildi.

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