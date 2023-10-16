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        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

        Niğde Belediyesince organize edilen 6. Niğde Kitap Fuarı, 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:13
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        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
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        Niğde Belediyesince organize edilen 6. Niğde Kitap Fuarı, 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak ve 10 gün sürecek fuara, 120 yayınevi ile 51 yazar katılacak.

        Kitapseverlerin 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edebileceği fuarda, 19 yazarın imza ve söyleşi programı olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kitap fuarlarının, okuma kültürünün geliştirilmesi ve kitapseverlerin bir araya gelmesi için önemli olduğunu belirtti.

        Fuarda, okurların bir araya geleceğini, yeni kitaplar keşfedeceklerini ve yazarlarla tanışma imkanı bulacaklarını aktaran Özdemir, "Niğde'mizde kültürel yatırımlara önem veriyor, şehrimize değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehrimizin kültürel gelişimine yatırım yapmanın önemli bir platformu olarak görüyoruz. Fuarın hepimiz için hayırlı olmasını diliyor ve tüm halkımızı fuarımıza katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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