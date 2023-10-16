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        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor

        Niğde Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenecek ritim ve halk oyunları kursuna başvurular sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:59
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        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor
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        Niğde Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenecek ritim ve halk oyunları kursuna başvurular sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursa kayıt yaptırmak isteyenler, 20 Ekim'e kadar Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ne başvurabilir.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kursa kayıtların devam ettiğini belirterek, "Ritim ve halk oyunları kursu, her yaş grubuna hitap ediyor, katılımcılara halk oyunları alanında bilgi ve beceriler kazandırma hedefleniyor. Kurs süresince, ritim ve dansın temel prensipleri öğretilecek ve katılımcılar, farklı halk oyunlarını öğrenme fırsatı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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