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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4'üncü toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:43
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 4'üncü toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

        Vali Cahit Çelik, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 234 proje bulunduğunu söyledi.

        Projelerin 70'inin tarım, 65'inin kamu hizmetleri, 49'unun ulaştırma, 32'sinin eğitim, 11'inin sağlık, 4'ünün kültür ve turizm ve 3'ünün enerji sektörlerine ait olduğunu belirten Çelik, "İlimizde yürütülmekte olan 234 projenin toplam değeri 13 milyar 525 milyon 263 bin liradır. Bu projeler için toplam 1 milyar 875 milyon 377 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 115 milyon 78 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59,46 düzeyindedir." ifadelerini kullandı.

        Vali Çelik, aynı zamanda Aladağlar'la ilgili önemli çalışmalarının olduğunu aktararak, Emli Vadisi'nde ışık kirliliğiyle ilgili ölçüm yaptırdıklarını, bölgede Karanlık Gökyüzü Parkı oluşumuyla ilgili Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

        Yine Aladağlar'da izcilik okulu açmayı planladıklarına işaret eden Çelik, belediyenin de kent merkezinde kale ve millet bahçesi olmak üzere önemli projelerinin bulunduğuna dikkati çekti.

        Konuşmanın ardından, ilgili kurum müdürleri sunum yaptı.

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