Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli yakalandı

        Niğde'de 1-15 Ekim'de faili meçhul 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 1-15 Ekim'de faili meçhul 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ekim'de, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ​​​​​​​mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 136 suçla ilgili 189 zanlıyı yakaladı.

        Zanlılardan 23'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Öte yandan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 13'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 36'sı hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Niğde'de 995 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de 995 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor
        Niğde'de ritim ve halk oyunları kursunun başvuruları devam ediyor
        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
        Niğde'de 6. Kitap Fuarı 27 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
        Niğde Barosu'ndan Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Niğde Barosu'ndan Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı
        Aladağlar'ın zirvesine kar yağdı