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        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:27
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        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı.

        Başkan Özdemir, belediye binası önündeki basın açıklamasında, Filistin'e karşı gerçekleştirilen saldırıların insan hakları, evrensel hukuk kuralları ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu belirtti.

        İsrail'in, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapmadan sivilleri hedef aldığını dile getiren Özdemir, saldırılarda yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

        Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasının zulmün durdurulması için tek çözüm olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:

        "Fütursuzca yapılan bombardımanla hastanelerden üniversitelere kadar birçok kamu ve özel mekanlar yok edilmekte. Başta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm uluslar arası toplum daha fazla inisiyatif almalıdır. Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksizin vurulması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Zulme sessiz ve duyarsız kalan, İsrail'e desteklerini açıklayan Batı ülkeleri döktükleri kanın içerisinde boğulacaktır. Eğer zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun sözünden yola çıkarak buradan bütün dünyaya, bu zulmün karşısında olduğumuzu Niğde Belediyesi olarak haykırıyoruz."

        Programda, başkan yardımcıları ile belediye personeli hazır bulundu.

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