Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarları ağırladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muhtarlarla belediyede görüşen Özdemir, sorunlarını dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, muhtarların demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların toplumun nabzını tuttuklarını ve halkın taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel yönetimlerle koordineli çalışarak halkın yaşam kalitesini artırmak için büyük özveriyle çalışıyor. Biz de bu değerli çalışmalarını takdir ediyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerimizin temsilcisi olarak halkın taleplerini yerine getirmek adına önemli bir görev üstleniyor. Bu özel gün vesilesiyle tüm muhtarlarımızın emeklerini ve katkılarını takdir ediyor ve gününü kutluyorum."