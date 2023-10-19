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        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:20
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        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
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        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Tarım işçilerinin bulunduğu H.K. idaresindeki 55 ABF 684 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 14 tarım işçisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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