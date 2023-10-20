Niğde Teknopark Azerbaycan irtibat ofisi açıldı

Niğde Teknopark, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakü Avrasya Üniversitesi bünyesinde irtibat ofisi açtı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ofisin açılışına, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu ve Niğde Teknopark AŞ Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Battaloğlu, Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseynli Nazim Ziyadoğlu ve yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, irtibat ofisini Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nde açmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki devletin son yıllarda ilişkilerinin arttığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bu durum, bizlerin bilim, eğitim, teknoloji, girişimcilik, üretim gibi birçok alanda çok daha fazla bir araya gelmesini sağlıyor. İnşallah birliğimiz ve dirliğimiz daim olur ve yeni yüzyıla tarihi kardeşliğimiz damgasını vurur. Açılışını yapmış olduğumuz irtibat ofisi aracılığıyla Azerbaycan'da bulunan girişimcilere ve girişimci adaylarına bilgi desteğinin sağlanması ile projelerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentör desteğinin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu ofisimiz aracılığıyla gerçekleştirilecek faaliyetler sayesinde sadece Niğde Teknopark ile değil, ülkemizdeki tüm teknoparkların Azerbaycan ile bağlantılarını sağlayacak bir koridor oluşturulmasını hedeflemekteyiz."