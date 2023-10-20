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        Niğde'de trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü

        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:36
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        Niğde'de trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü
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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        A.A. idaresindeki 51 ACD 721 plakalı otomobil, İlhanlı Mahallesi'nde D.E.Ö'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan D.E.Ö. (16), kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

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